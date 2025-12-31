BofA analistlerine göre, altın ve gümüş rekor seviyelerde seyrederken, platin fiyatları tarihsel ortalamaların oldukça altında bulunuyor. Bankanın hazırladığı son raporda, platinin mevcut piyasa değerinin gerçek potansiyelini yansıtmadığı ve önümüzdeki dönemde yüzde 100'e yakın bir getiri potansiyeli taşıdığı vurgulandı.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI OLABİLİR

Yayımlanan raporda en dikkat çeken ifade ise platinin olası geri çekilmelerde bile gücünü koruyacağı oldu. Analistler, "Fiyatlar kısa vadede düşse de, orta ve uzun vadeli projeksiyonlar platinin değerini ikiye katlayabileceğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

PLATİNİN YÜKSELİŞİNE DESTEK VEREN UNSURLAR

Yeşil Enerji Devrimi: Platin, hidrojen enerjisi ve yakıt hücreleri teknolojisinde vazgeçilmez bir bileşen. Yeşil dönüşüm hızlandıkça platine olan talep geometrik olarak artıyor.

Arz Krizi: Dünyanın en büyük üreticisi Güney Afrika'daki enerji sorunları ve maden operasyonlarındaki aksamalar, piyasada ciddi bir arz açığı yaratıyor.

Rasyo Analizi: Tarihsel olarak platin altından daha pahalı bir maden olmasına rağmen, şu an altının neredeyse yarı fiyatına işlem görüyor. BofA, bu makasın kapanmasının "kaçınılmaz" olduğunu belirtiyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.