Artan jeopolitik belirsizlik ortamında ve doların zayıflamasıyla yatırımcıların fiziki varlıklara yönelmesi, bakır fiyatlarındaki zirveleri tetikledi.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası’nda bakırın ton fiyatı 109.570 yuan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Londra Metal Borsası’nda (LME) ise bakır fiyatları yüzde 6,63 artışla 13.953,50 dolara yükselirken, seans içinde 13.967 dolar ile rekor tazelendi. Sene başından beri Shanghai bakır sözleşmeleri yaklaşık yüzde 9, LME bakır ise yüzde 11’in üzerinde değer kazandı.

BAKIRDA YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

ABD’nin gümrük tarifelerine dair tehditleri ve bazı madenlerde yaşanan arz kesintileri bakır rallisini destekleyen diğer faktörler arasında yer aldı. Diğer yandan Yangshan bakır primi ton başına 20 dolara gerileyerek Temmuz 2024’ten bu yana en düşük seviyeye indi. Bu durum, Çin’de spot bakır talebinin zayıf seyrettiğine işaret etti.

DEĞERLİ METALLER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Diğer metallerde de yükseliş eğilimi görüldü. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası’nda alüminyum fiyatları yüzde 3,08 artışla 25.630 yuan/tona çıkarken, çinko yüzde 2,78, kurşun yüzde 0,88, nikel yüzde 1,12 ve kalay yüzde 0,65 yükseldi. LME’de ise çinko yüzde 2,62, kurşun yüzde 1,29, nikel yüzde 2 ve kalay yüzde 1,54 oranında değer kazandı.

