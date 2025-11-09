Milyonlarca çalışanı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen asgari ücret zammında zaman daralıyor. Yeni yıl için geri sayımın başlamasıyla asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da merak edilmeye başlandı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen toplantıda yılın 4. Enflasyon Raporu’nu açıkladı.

Ağustos ayında yüzde 25-29 aralığında açıklanan 2025 yılı enflasyon beklentisi, bu defa yüzde 31-33 aralığına çıkarıldı.

Aynı zamanda Piyasa Katılımcıları Anketi’nde de yıl sonu beklentisi yüzde 29,86’dan 31,77’ye yükselmişti. Böylece piyasa tahminleriyle Merkez Bankası beklentileri birbirine yaklaştı.

Toplantı sonrası gazetecilerin “Asgari ücret ne olacak?” sorusuna Karahan, şu şekilde yanıt verdi:

“Ücret konusunda belirleyici ya da tavsiye veren konumda değiliz. Burada ilgili kurul var, çalışmaları onlar yürütecek. Bizim için önemli olan, yüksek enflasyonun ücretleri reel olarak eritmemesi. Enflasyonla mücadele, düşük gelir grubunun refahını korumak açısından en kritik konudur.”

ENFLASYON TAHMİNİ SONRASI YENİ ZAM HESAPLARI

Ekonomistlerin öngörülerine göre, asgari ücrette artış yüzde 25 ile yüzde 35 arasında değişebilir.

Güncelde 22 bin 104 TL olan net asgari ücret için masadaki olası rakamlar şöyle:

Yüzde 25 zam: 27.630 TL

Yüzde 28 zam: 28.294 TL

Yüzde 31 zam: 28.956 TL

Yüzde 33 zam: 29.398 TL

Yüzde 35 zam: 29.841 TL