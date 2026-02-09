Meta CEO'su Mark Zuckerberg, teknoloji endüstrisini yeniden tanımlayacak bir öngörüde bulundu.

İddiası net: Önümüzdeki birkaç yıl içinde akıllı telefonlar tahtını kaybedecek. Yerini alacak teknoloji ise çok daha sürükleyici: Artırılmış Gerçeklik (AR) Gözlükleri.

TELEFONUN YERİNE NE GEÇİYOR?

Zuckerberg'e göre yeni "baskın bilgi işlem platformu" akıllı gözlükler olacak. Bu cihazlar sadece bir ekran değil, hayatın bir parçası olacak:

Dijital içerik (mesajlar, haritalar, videolar) fiziksel dünyanın üzerine bindirilecek.

Dokunmatik ekran yerine ses, bakış ve el hareketleriyle kontrol edilecek.

Bağlamı anlayan asistanlar, o an neye ihtiyacınız olduğunu bilecek (Örn: Yabancı dilde konuşan birini dinlerken gözlüğünüze altyazı düşmesi).

HEDEF: 2030 ÖNCESİ

Meta, bu teknolojinin ortalama tüketici için erişilebilir hale gelmesi konusunda iddialı. Zuckerberg, 2030 yılından önce bu gözlüklerin yaygınlaşacağına ve insanların telefonlarını bırakıp bu gözlüklere geçeceğine inanıyor.

Bu geçiş tereyağından kıl çeker gibi olmayacak.Meta'nın "Orion" prototipi gibi cihazlar hala çok pahalı ve seri üretim için karmaşık.

Sadece Meta değil; Apple, Google ve Xiaomi de bu "telefon sonrası dönem" için milyarlarca dolar yatırıyor.

TELEFONLAR ÇÖPE Mİ GİDECEK?

Hayır, hemen değil. Zuckerberg, telefonların tamamen yok olmayacağını, ancak "ikincil bir role" düşeceğini belirtiyor. Nasıl ki akıllı telefonlar çıkınca Masaüstü PC'ler ölmedi ama hayatımızın merkezinden çıktıysa, telefonlar da gözlüklerin gölgesinde kalacak.