2012 yılında dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından temeli atılan, 2018’de ise su tutulmaya başlanan Elazığ’daki Hamzabey Barajı tamamen kurudu. Projenin, 2012 yılı rakamlarıyla yaklaşık 30 milyon TL, güncel hesaplamalara göre ise 1 milyar TL’yi bulan maliyetiyle hayata geçirilmesine rağmen yalnızca birkaç yıl içinde suyun tükenmesi, kamuoyunda büyük tepki topladı.

BAŞKAN SUYUN BİTTİĞİNİ DUYURDU

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hamzabey Barajı’ndaki su tamamen bitmiştir” dedi. Başkan Şerifoğulları, yaşanan kuraklık riskine karşı önlem aldıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bu durumu önceden öngörerek gerekli tedbirlerimizi aldık ve 24 gün boyunca ekiplerimizle aralıksız bir çalışma yürüttük. Bugün itibarıyla bu çalışmaların sonucunda şehrimize yeniden su vermeye başlıyoruz. Hemşehrilerimizin hiçbir sıkıntı yaşamaması için tüm önlemler alınmıştır.”

“2040’A KADAR SU SORUNU YOKTU!”

Hamzabey Barajı, 2014-2019 yılları arasında görev yapan AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz döneminde, Elazığ Belediyesi tarafından DSİ'den devralınmış ve milyonlarca liralık borç yüküyle belediyeye geçmişti.

Başkan Yanılmaz, 15 Ekim 2018’de barajda su tutulmaya başlandığında, “2040 yılına kadar Elazığ'ın içme suyu sorununu çözdük” açıklamasını yapmıştı. Ancak aradan sadece 6 yıl geçtikten sonra barajda suyun tamamen tükenmesi, bu sözleri tartışmalı hale getirdi.

BAKAN EROĞLU: “2040’A KADAR YETER” DEMİŞTİ

Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da Hamzabey Barajı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye’de son 9 yılda 34 milyon vatandaşa ilave içme suyu temin ettik. Elazığ’ın 2040 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını Hamzabey Barajı ile karşılayacağız.”

Eroğlu ayrıca, isale hattı ve arıtma tesisi inşaatlarında 2013 yılında başlayacağını duyurmuştu.