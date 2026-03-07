YAP-işlet-devret projesi olarak hizmete alınan Avrasya Tüneli’nde hesaplar altüst oldu. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “AKP’nin yapmış olduğu berbat sözleşmeler nedeniyle 1 milyar 245 milyon dolara mal olan tüneli işleten firmaya sadece garantiler nedeniyle bugüne kadar 800 milyon dolar ödeme yapılıyor. Bu hesabı Pisagor (Yunan matematikçi) bile açıklayamaz” ifadelerini kullandı. Avrasya Tüneli 2042 yılına kadar yapımcı firma tarafından işletilecek. Garanti tutsa da tutmasa da Hazine’den para çıkacak. CHP’li Kara tüneldeki mali durumu şöyle özetledi:

İLK 123 MİLYON TL

“Avrasya Tüneli’nin hizmete alındığı ilk yılda günlük garanti edilen araç sayısı 68 bin ve geçiş yapan araç sayısı 41 bin oldu. 2017’de garantiler nedeniyle Hazine işletmeci firmaya ilk yıl için 123 milyon lira ödedi.”

Zamanında mantık dışı sözleşmelerin yapıldığını belirten Kara, şu değerlendirmede bulundu: “Bugün gelinen noktada 2026 yılının ilk ayında günlük 82 bin araç geçişi gerçekleşirken ve garanti edilen araç sayısı aşılmasına rağmen firmaya fiyat ve kur farkı nedeniyle 213 milyon lira ödendi.”

2025’te 26 milyon 17 bin araç garantisi bulunurken geçiş yapan araç sayısının 27 milyon 554 bin olarak gerçekleştiğini söyleyen Kara, garanti sayısının aşıldığını belirtti. Kara, “Buna rağmen 2025 yılı fiyat farkı ödemesi olarak 2 milyar 11 milyon lira kullanıldı” dedi.

Vatandaşların cebinden çıkan para katlanıyor

Avrasya Tüneli 20 Aralık 2016 tarihinde resmi törenle açıldı ve 22 Aralık 2016’da hizmet vermeye başladı. O tarihten itibaren vatandaşın cebinden çıkan para katlanarak artmaya devam ediyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 225 liradan 280 liraya çıktı. Geçiş ücreti minibüsler için 420 lira ve motosikletler için 218.40 lira oldu.