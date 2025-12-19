21 Aralık kış gündönümüyle birlikte sonbahar döngüsü kapanırken, gökyüzü bazı burçlar için şans kapılarını aralıyor. Ünlü astrolog Esperanza Gracia, döngülerin değiştiği bu kritik haftada evrenin koruması altında olan şanslı burçları açıkladı.

Aralık ayının son günleri, sadece Noel hazırlıkları ve yıl sonu telaşıyla değil, aynı zamanda doğanın ve gökyüzünün büyük bir dönüşümüyle geliyor. Sonbaharın o sıcak toprak tonlarına ve yaprak dökümüne veda ettiğimiz şu günlerde, kışın uzun gecelerine ve içsel bilgeliğe hazırlanıyoruz. Astrolojik açıdan "döngülerin kapanışı" olarak nitelendirilen bu geçiş evresinde, ünlü astrolog Esperanza Gracia’dan müjdeli haberler geldi.

Evren onları koruyor

Gracia, sosyal medyada büyük yankı uyandıran analizinde, sonbaharın son haftasında Terazi, Yengeç ve Boğa burçlarının özel bir koruma ve avantaj altında olduğunu belirtti. Paylaşımın ardından takipçiler, "Öyle olsun" ve "Bunu emrediyorum" gibi olumlama mesajlarıyla yorum bölümünü doldurdu.

İşte bu haftanın öne çıkan burçları ve gökyüzü rehberliği:

Terazi

Terazi burçları için bu hafta, erteledikleri ne varsa gün yüzüne çıkarma zamanı. Bu hafta neşenizi yerine getirecek özel bir isimle tanışabilirsiniz.13 ve 14 Aralık tarihlerinde burcunuzda ilerleyen Ay, enerjinizi dengeleyerek şüphelerinizi dağıtacak. Gecikmeler canınızı sıkmasın; bu enerji size doğru kararı aldıracak.

Yengeç

Sezgilerinizin zirve yaptığı bir döneme giriyorsunuz. Mutluluğa giden yeni yollar önünüzde açılıyor. Ay enerjisi size "dur" demeyi ve kendinize bakmayı öğretecek. Burcunuzdaki Jüpiter, sevdiklerinizle uyum içinde olmanız için neye ihtiyacınız olduğunu size fısıldayacak. Endişeleriniz çözüme kavuşurken, kendinizi her zamankinden daha güçlü hissedeceksiniz.

Boğa

Doğru anı bekleme yeteneğiniz, bu hafta sizi hatalardan koruyan en büyük kalkanınız olacak. Çevrenizdeki kıskançlıkları hissetseniz de sezgilerinizle bu durumu yöneteceksiniz. Geleceği olmadığını düşündüğünüz bir kaynaktan veya eski bir işten elinize para geçebilir. Küçük ama kararlı adımlar, size yeni kapılar açacak.