Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin 21 Eylül’de yapacağı 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin talebi reddetti. Ankara’da delegesi Şahin Kurt, iptal istemiyle, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurmuştu.

NOTER ONAYLI TESLİM EDİLDİ

Hukukçular, CHP’ye mutlak butlan istemiyle açılan davanın, 22’nci Olağanüstü Kurultay’ın yapılmasıyla hükümsüz kalacağında birleşiyor.

Şahin Kurt başvurusunda, 38. Olağan Kurultay’ın “mutlak butlanla sakatlanmış olması nedeniyle mevcut Genel Başkan ve yönetiminin yok hükmünde bulunması ve bu sebeple herhangi bir karar alma yetkisinin bulunmadığını” savunmuştu.

Dilekçede, olağanüstü kurultay kararı alma yetkisinin Genel Başkan tarafından gasp edildiği, seçim kuruluna kurultay delegelerinin noter onaylı imzalarının teslim edilmediği, kurultay kararı alındıktan sonra da delegeler üzerinde baskı kurulmak suretiyle imza toplanmaya devam edildiği, İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin mahkeme kararıyla görevden alınmış kurultay delegelerinin hukuken imza verme yetkililerinin olmamasına rağmen imza sürecine dahil edildiği” iddia edildi.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, kurultay delegelerinin noter onaylı taleplerinin başkanlığa teslim edildiğini, ayrıca noter onaylı olağanüstü kurultay taleplerinde İstanbul il delegelerinin bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.