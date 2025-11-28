İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki 3 çocuk annesi Özge İkibaş, 2 ay önce çalıştığı fabrikada fenalaştı. İkibaş'ın duran kalbi, Ödemiş Devlet Hastanesi acil servisinde çalıştırıldı. Genç kadının kalbinin durma sebebi zayıflama kahvesi çıktı. 15 günü entübe olmak üzere 1,5 ay süren tedaviyle sağlığına kavuştu, taburcu edildi. Genç kadın ölümün kıyısından döndü.

TAKVİYE EDİCİ GIDA OLARAK SATILIYOR

Şikayet siteleri bu ürünlerin verdiği zararla dolu... En sık görülen şikâyetler arasında kalp çarpıntısı, tansiyon değişiklikleri, mide yanması, karın ağrısı ve ishal var. Ürün Türkiye’de “takviye edici gıda” statüsünde satılıyor.

TİKTOK AKIMI OLDU

Yine de TikTok başta olmak üzere pek çok platformda zayıflama kahvesini 21 gün boyunca içmek akım haline geldi. Kullanıcılar ölümle sonuçlanacak bu kahveyi 21 gün boyunca içmeye devam ediyor. Faydasını gördüklerini iddia ettikleri ürünü öneriyor...