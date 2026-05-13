Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında harekete geçildi. Şanlıurfa merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şırnak ve Yozgat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon TL’lik para hareketliliği olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.