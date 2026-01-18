İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 isim arasında yer alan eski milli futbolcu Ümit Karan, sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karan'ın tutuklanma gerekçesi arasında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal edilmesi ve ticareti" ifadesine yer verilirken, Karan'ı gözaltına götüren süreçte verilen ifadeler ortaya çıktı.

'ÜMİT KARAN BANA KOKAİN VERDİ'

Sabah'ta yer alan ifadeye göre, Ümit Karan ile bir dönem sevgili olduğu belirtilen 21 yaşındaki Ş.N. çarşamba günü savcılıkta verdiği ifadede Karan'a çeşitli suçlamalar yöneltti. Karan ile 7 ay önce görüştüklerini ve yaklaşık 3 kez uyuşturucu madde kullandıklarını söyleyen genç kız, Karan'ın kendisine kokain verdiğini iddia etti.

Ş.N., ifadesinde "Ümit Karan'a asla uyuşturucu madde getirmedim. Ümit Karan, kendisi uyuşturucu madde getirip bana ikram etti. Bunun karşılığında herhangi bir ücret ödemedim. Ümit Karan ile yaşadıklarımdan dolayı pişmanım. Kendisi neden beni kullandı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

AYLIK GELİRİ 50 BİN LİRAYMIŞ

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Karan'a uyuşturucu madde kullanımı ve uyuşturucu madde temini suçlaması yöneltiliyordu. Karan'ın savcılık ifadesin de kendisini 'Yorumcu' olarak tanıttığı belirlenirken, aylık gelirinin de 50 bin lira olduğunu dile getirdi.

'NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİM BİR ŞEY KULLANDIM'

Uyuşturucu kullanma ve uyuşturucu madde temin etme suçlamalarını kabul etmeyen Karan, "Ben geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediğim bir şey kullandım" diye de şerh düştü. Herhangi bir şekilde hiçbir kıza uyuşturucu madde vermediğini öne süren Karan, Ş.Ö. isimli genç kızı da tanıdığını, kendisiyle ilişkisi olduğunu ancak kendisine kokain verme gibi bir durumun olmadığını öne sürdü.

KARAN'A UYUŞTURUCU GETİREN 3 İSİM

Karan'a uyuşturucu temin eden ve gözaltına alınıp tutuklanan 3 ayrı isim olan Timuçin Ünal, Gökhan Gümüş ve Nuray İstek de sorgusunda soruldu. Karan, Timuçin Ünal'ı 20 yıldır tanıdığını ve tekstil sektöründe olduğunu dile getirerek uyuşturucu satmadığını söyledi. Gökhan Gümüş'le 4 yıl önce tanıştıklarını arada bir yemek yediklerini ancak uyuşturucu madde vermediğini öne sürdü.

Nuray İstek'in de Gökhan Gümüş'ün kız arkadaşı olarak tanıdığını, onla da uyuşturucu madde temini noktasında alakasının olmadığını iddia etti. Karan ifadesinde, Ş.Ö. ile aralarında duygusal ilişki olduğunu ancak en son yılbaşı akşamı kendisiyle iletişime geçmeye çalıştığını ancak görüşmediğini dile getirdi.

TORBACILARIN YAKALANDIĞINI ÖĞRENİNCE YURT DIŞINA ÇIKMAYA KARAR VERDİ

Öte yandan Ümit Karan'ın diğer gözaltına alınan isimlerden 1 gün önce neden gözaltına alındığı da ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Karan, kendisine uyuşturucu sağlayan isimlerin deşifre olduğunu öğrenmesi üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yapmak üzere harekete geçti. Soruşturma birimlerinin takibinden şüphelenen Karan'ın havalimanına giderken iki ayrı araç değiştirdiği ancak yine da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.