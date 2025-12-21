AKP’nin 23 yıllık borç, faiz faturası, Türkiye’yi sıfırdan inşa edecek mali gücün faize gittiğini gösterdi. Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, AKP’nin iktidarda olduğu 23 yılda 56 trilyon lira borç aldığını, bu borç için de 61 trilyon lira faiz ödendiğini söyledi. “Allahtan korkmak lazım” diyen Doğan, “Türkiye’de 26 milyon aile var. 81 kent, 973 ilçe, 51 bin köy ve mahalledeki bütün evleri yıksak hepsini sıfırdan yapsak 60 trilyonu geçmez. Ülkeyi sıfırdan imar edecek miktarı 23 yılda faize kaptırmışız” ifadelerini kullandı.

TBMM’de bütçenin maddeleri üzerine konuşan Doğan, “Devletin iç ve dış borcu, özel sektörün iç ve dış borcu, esnafın borcu, hane halkının borcu, toplam 56 trilyon lira. ‘Baba borç yapar, çoluk çocuk aç yatar” diye atasözümüz var. Borcun bedelini halkımız ödüyor. Sizin iktidarda kalma bedelinizi neden çocuklarımız ödemek zorunda? Pervasızlığınızın bedelini neden emeklilerimiz ödemek zorunda. Sizin iktidarda kalma saltanatınızın bedelini millet olarak neden ödemek mecburiyetindeyiz” diye sordu.

‘FELAKETİN EŞİĞİNDEYİZ’

“Sorunlar halledilir ama bunlar kontrolden çıkmış sorunlar ve felakete açılan kapıdır” ifadelerini kullanan Doğan, “Ülke olarak büyük bir felaketin eşiğindeyiz. Ankara’da 20-30 yıl kamuda veya özel sektörde çalışıp emekli olup, emeklilik maaşıyla geçinemeyen ve otogara, otele sığınan büyüklerimiz var. Zerre vicdanımız varsa, geceleri uyuyamamamız lazım. Mühür ellerinde olduğu için kendilerine oy veren veya vermeyenlerin sessizliği kimseyi aldatmasın. O mühür ellerinden gittiği anda yarın sokağa çıkamayacaklar” dedi.

Bütçeden faize harcanan para: 27 trilyon 445 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 23 yılda bütçeden faize ödenen para 645 milyar 779 milyon 600 bin 775 doları buldu. Söz konusu rakam bugünkü kurla 27 trilyon 445 milyar 633 milyon 32 bin 931 lirayı buluyor. Kısa Dalga yazarı İbrahim Ekinci yazısında, “Garabetimiz şu: Türkiye, tarihindeki en yüksek faiz ödemelerini faize en karşı hükümet döneminde ödüyor. İkide bir faize fena halde karşı olduğunu ilan eden Nas’cıların marifeti mi diyelim” dedi. Ayrıca yazıda, “Bütün iktisadi göstergelerde 2018 sonrasında derin bir bozulma görülebilir” ifadelerine de yer verildi.