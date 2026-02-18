Suudi Arabistan, vizyon projeleriyle turizm rotasını yeniden şekillendirmeye devam ediyor. Kızıldeniz kıyısında, Şura Adası’na komşu konumda yükselen yeni macera ve eğlence bölgesi ADRENA, 15 Şubat’ta seçkin konuklar için yapılan ön açılışın ardından 1 Mart 2026 tarihinde resmen halka açılacak.

215 METRE UZUNLUĞUNDAKİ TESİS

Tesisin amiral gemisi, 215 metre uzunluğundaki ülkenin en büyük tuzlu su sörf havuzu oldu. 2,1 metreye kadar ulaşan ve özelleştirilebilir dalga desenleri üreten bu dev havuz, hem yeni başlayanlara hem de ileri düzey sörfçülere hitap eden teknolojik bir altyapıya sahip.

Adını adrenalin, arena ve rüya (dream) kelimelerinin birleşiminden alan ADRENA, su sporları meraklıları için zengin seçenekler sunuyor.

Su altı ve su üstü olarak tasarlanan Wakeboard gölü, şnorkelli yüzme parkurları ve 6 metre derinliğindeki özel dalış havuzu ile dikkatleri çekiyor.

Su üzerinde uzanan zipline hattı ve 10 metre yüksekliğindeki adrenalin kaydırağı olan tesiste kaykay parkları, BMX parkurları, plaj futbolu ve voleybol sahaları da bulunuyor.

ÇEVRESEL ETKİ MİNUMUMA İNDİRİLDİ

Sosyal hayatın merkezi olarak konumlanan plaj kulübü, canlı müzik programları ve Kızıldeniz manzaralı sonsuzluk havuzuyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Güney Amerika mutfağının seçkin lezzetleri ve özel alkolsüz kokteyl menüsü, geç saatlere kadar süren dinamik bir atmosfer sunacak.

Tesis, çevresel sorumluluk kapsamında kapalı devre deniz suyu sistemi kullanarak sürdürülebilirlik ilkelerini benimsiyor. Bu sistem sayesinde havuz yönetimi sağlanırken, kullanılan tatlı su sulama amaçlı geri dönüştürülerek çevresel etki minimuma indiriliyor.