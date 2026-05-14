Dev geminin özellikle deniz altındaki enerji ve iletişim altyapı projelerinde kullanılması planlanıyor. Yetkililer, geminin okyanus tabanında 4 bin metre derinliğe kadar kablo döşeyebileceğini açıkladı.

AYNI ANDA DÖRT KABLO DÖŞEYEBİLİYOR

Gemide üç büyük kablo taşıma sistemi ve fiber optik kablolar için özel depolama alanı bulunuyor. Bu sistem sayesinde aynı anda dört farklı kablonun deniz tabanına yerleştirilebildiği belirtiliyor.

Yeni nesil geminin özellikle açık deniz rüzgar santralleri, kıtalar arası enerji bağlantıları ve internet altyapı projelerinde kullanılacağı ifade ediliyor. Şirketin açıklamasına göre gemi, Hollanda ve Almanya arasındaki enerji projelerinde görev alacak.

HİBRİT GÜÇ SİSTEMİYLE ÇALIŞIYOR

Gemide jeneratörlerle birlikte 2,5 MWh kapasiteli batarya sistemi de yer alıyor. Hibrit yapı sayesinde yakıt tüketiminin azaltılması ve enerji kullanımının daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

Şirket yetkilileri, deniz altı enerji altyapısına olan talebin son yıllarda hızla arttığını belirtirken, yeni geminin özellikle Avrupa’daki büyük enerji dönüşüm projelerinde önemli rol oynayacağını açıkladı.