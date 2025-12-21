Türkiye, halk takviminde 'karakış' olarak bilinen 'zemheri' dönemine giriyor; Ankara başta olmak üzere İstanbul ve birçok büyük il için kar yağışı ihtimali doğdu...

Zemheri ayı, 22 Aralık ile 30 Ocak tarihleri arasında, toplamda 40 gün sürecek şekilde belirlenmiştir.

Meteoroloji Genel müdürlüğü (MGM) internet sitesinden alınan bilgilere göre 22-27 Aralık döneminde yurdun büyük bölümünde parçalı yer yer çok bulutlu hava görülecek.

Yapılan son tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Erzincan, Tunceli çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Ankara ve Eskişehir’in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısı ile Erzurum'un batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN BU GECEYE DİKKAT

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a bu gece yağmur yağabileceğine dikkat çekerek sis ve pusun etkili olacağını aktardı.

Yıl başında yurt genelinde kar olasılığının arttığını da vurgulayan Şen, "Yeni yıla kar ile girme olasılığı var. Akdeniz Kıyı Ege Güney doğu hariç" dedi.

Şen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıl başı Marmara’ya kar yağışı görünüyor. İstanbul’da ısı adası etkisine rağmen kar yağacak mı. Daha 10 gün var değişebilir takipteyiz."