Türkiye’de siyasetçiler, gazeteciler, iş insanları, öğrenciler cezaevinde, ağzını açan tutuklanıyor. Uzun tutukluluklar da cezaevi nüfusunu artırdı. Önümüzdeki 2,5 ayda 6 yeni cezaevi açılacak. 2026’da 9, 2027’de 5 ve 2028’de 2 yeni cezaevi daha yapılacak. Böylelikle 2028 sonuna kadar toplam 22 cezaevi olacak, cezaevi sayısı da 424’e yükselecek.

NÜFUS 34 İLİ GEÇTİ

Halen 304 bin 964 kapasiteli 402 cezaevinde 420 bin 904 tutuklu ve hükümlü var. 115 bin 940 kişilik kapasite fazlalığı bulunuyor, bir yatakta 2-3 kişi yatıyor. Cezaevlerinin nüfusu 34 ili geçti. AKP iktidarı döneminde 2016’dan bu yana 198 yeni cezaevi yapıldı. Bu yıl cezaevlerinde mahkum başına düşen alan 23.64 metrekareden 18.97 metrekareye geriledi. 2016’da 38, 2021 yılında ise 32 yeni cezaevi ile rekor kırıldı.

MİLYARLAR AKIYOR

Yeni cezaevlerinden Niksar için bu yıl 897 milyon TL ödendi. Niğde Cezaevi 1 milyar 423 milyon liraya mal oldu. Osmancık için 1 milyar 108 milyon TL, Muş Cezaevi için de 1 milyar 642 milyon TL ödendi. Bartın Cezaevi ise 1 milyar 71 milyon liraya maloldu. Avrupa’nın en büyük cezaevi olan 1 milyon 413 bin metrekarelik Silivri’deki Marmara Cezaevi 2005’te yapıldı ve 78.8 milyon dolar harcandı. Diyarbakır’daki cezaevine 2011’de 67 milyon dolar ödendi.