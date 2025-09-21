“The Roswell Olayı” başlığıyla paylaşılan video kayıtlarında, bir kraterin çevresine dağılmış metalik parçalar dikkat çekiyor. Görüntülerde ayrıca karanlık bir gölge görülüyor. Bazı izleyiciler bu gölgenin “uzaylı bedenine” benzediğini ileri sürdü.

UZMANLAR ŞÜPHEYLE YAKLAŞTI

Bilim insanları ise iddialara temkinli yaklaştı. Uzmanlara göre bu durum “pareidolia” olarak bilinen, beynin rastgele şekilleri tanıdık figürlere benzetme eğiliminden kaynaklanıyor olabilir.

YILLARDIR SÜREN ROSWELL GİZEMİ

1947’de New Mexico çölünde düşen gizemli cisim, yıllardır “uçan daire” tartışmalarının odağında yer alıyor. ABD ordusu olay sonrası yaptığı açıklamada enkazın “hava balonuna” ait olduğunu duyurmuştu. Yeni video ise Roswell gizemine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.