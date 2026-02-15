Bir dönem hızla büyüyen ve hellimli burgerleri ile waffle patatesleriyle tanınan marka, mali çöküşün ardından ciddi küçülmeye gitti. Yetkililer, şirketin ayakta kalabilmesi için kapsamlı bir yeniden yapılandırma planının yürütüldüğünü açıkladı. Bu süreçte toplam çalışan sayısı 573’e geriledi.

MİLYONLARCA STERLİN ZARAR

Şirketin mali performansı son üç yılda dikkat çekici şekilde bozuldu. 2023’te 12,5 milyon sterlin zarar eden zincir, 2024’te 8,3 milyon sterlin zarar açıkladı. 2025 yılı için ise yaklaşık 10 milyon sterlin zarar öngörülüyor. Art arda gelen zararlar, şirketin mahkeme gözetiminde yeniden yapılanma kararı almasına yol açtı.

Leon, 2021 yılında Asda’nın sahibi olan EG Group’a satılmıştı. Ancak şirketin kurucu ortağı John Vincent, Ekim 2025’te markayı yeniden satın aldı. Vincent, mali sorunların nedenleri arasında artan vergi yükünü ve markanın zamanla temel değerlerinden uzaklaşmasını gösterdi. Ayrıca son iki yılda Asda’nın önceliklerinin farklı olduğunu ve Leon’un bu stratejiye tam olarak uymadığını ifade etti.

Yönetim, işten çıkarılan çalışanların bir kısmını diğer restoranlara yönlendirmeye çalıştığını açıkladı. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise yasal tazminat süreçlerinin devreye alındığı belirtildi. Ayrıca etkilenen çalışanların, İngiltere’nin büyük fast food zincirlerinden Pret A Manger bünyesinde iş başvurusu yapabilmeleri için özel bir başvuru süreci oluşturuldu.