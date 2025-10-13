ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu, Kudüs'teki İsrail Parlamento'sunda konuşma veriyor.

ABD Başkanına övgüler yağarken, İsrail de Gazze'de, hatta "tüm Orta Doğu'daki savaşları kazandığını" duyuran Netanyahu alkışlar aldı.

Bu esnada Gazze'deki barışın konuşulması için toplanan Türkiye dahil 22 ülkeden Devlet Başkanları, Mısır'da toplandı.

Arap ülkelerinden Kanada'ya, Türkiye'den Katar'a Mısır'a varan liderler, toplantıya başlamak için hala Trump'ın İsrail Parlamentosu'nda övülmesinin sonlanmasını bekliyor.

Gazze için büyük önem taşıyan Şarm El Şeyh Barış zirvesi, Trump olmadan başlayamıyor.

HERKES TRUMP'IN ÖVÜLMESİNİN BİTMESİNİ BEKLİYOR

Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde toplanan Arap ve Batılı ülkelerin liderleri, Gazze'de atılacak bir sonraki adımları görüşmek üzere bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mısır'a indi. Katar ve Kanada heyetleri de toplantıya vardı.

Ancak toplantı, ABD Başkanı katılmadan başlamayacak. Gazze'nin geleceğinin konuşulacağı toplantı, Trump'ın İsrail'den dönmesiyle açılacak.

Bu esnada Trump, İsrail'de övgü yağmuruna tutuluyor. Netanyahu, Trump'a defalarca teşekkür ederken, İsrail Meclis Başkanı Trump'ı "Bin beş yüz yıl önceki Büyük Kiros'tan beri İsrail'in en büyük dostu" olarak tanımladı.

Dünya liderleri, Trump'ın ilk önce İsrail'e geleceğini, sonra da Mısır'a uğrayacağını biliyordu. Trump'ın İsrail'de ne kadar daha kalacağı ise merak konusu.