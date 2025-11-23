Yhteishyvä dergisinin aktardığına göre Karttunen, geliştirdiği pizza muffinlerini ocak ayında Finlandiya’nın büyük perakete zincirlerinden S-Group’un dondurulmuş ürün reyonlarına yerleştirdi. Karttunen, kendi işini kurmanın düşündüğünden çok daha kolay ilerlediğini belirtti.

TARİF YARIŞMASI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Genç girişimci, S-Group tarafından düzenlenen tarif yarışmasını kazanarak ürününü doğrudan raflara çıkarma hakkı elde etti. Yarışma kapsamında altı ay süren yoğun bir geliştirme programına katıldı ve bu süreçte profesyonel ürün yönetimi konusunda önemli deneyim kazandı.

İki popüler atıştırmalığın birleşimi olarak tasarlanan pizza muffinler kısa sürede ülke genelinde ilgi gördü. S-Group Gıda Perakende Direktörü Antti Oksa, ürünün tüketiciler tarafından hızla benimsendiğini belirtti.

SATIŞLAR HIZLA ARTTI, ŞİRKET KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Karttunen, ürünün bu kadar hızlı bir başarı elde edeceğini başlangıçta tahmin etmediğini söyledi. Bugün ise yeni tatlar üzerinde çalışıyor ve ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor.

İlk dönemdeki satış patlaması normale dönse de girişimci, Finlandiya’da dondurulmuş pizzaların en çok tüketildiği dönem olan Aralık ayında pizza muffin satışlarının yeniden zirve yapmasını bekliyor.