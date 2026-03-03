Olay, dün akşam Altınordu ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları ile asker eğlencesine katılan Buğra Akkaya, hareket halindeki araçta bayrak salladığı sırada dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Akkaya, kurtarılamadı.
Buğra Akkaya'nın babası Özgür Akkaya'nın da 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Akkaya'nın cenazesi, bugün Gölköy ilçesi Merkez TOKİ Konutları'ndaki evinden helallik alınmasının ardından Kuşluvan Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.