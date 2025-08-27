Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Campo Pequeno arenasında düzenlenen boğa güreşi, büyük bir trajediye sahne oldu. İlk profesyonel gösterisine çıkan 22 yaşındaki matador Manuel Maria Trindade, yaklaşık 700 kilo ağırlığındaki boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay sırasında tribünde bulunan 73 yaşındaki bir seyirci de gördüğü manzaranın şokuyla kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Tarihi arenada sahneye çıkan genç matador Trindade, boğanın ani saldırısıyla havaya fırlatıldı ve sert şekilde arenanın duvarına çarptı. Binlerce seyirci çığlıklar içinde olayı izlerken, diğer matadorlar hayvanı pelerinlerle oyalayarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.

İZLEYİCİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır darbe alan Trindade, arenada yapılan ilk müdahalenin ardından acilen São José Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapay komaya alınan genç matador, doktorların tüm çabalarına rağmen 23 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Ölüm nedeni “geri dönüşsüz beyin hasarı” olarak açıklandı.

Portekiz basını, aynı gösteride bulunan 73 yaşındaki bir izleyicinin de yaşadığı şok nedeniyle fenalaşarak yere yığıldığını aktardı. Kalp krizi geçiren seyirci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.