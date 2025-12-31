Brandon Fuda, Adarsh Khayremat ve Surya Midha tarafından kurulan yapay zeka odaklı işe alım girişimi Mergor, 350 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu yatırımın ardından şirketin değerlemesi 10 milyar dolara yükseldi. Böylece üç kurucu, dünyanın en genç kendi kendini yetiştirmiş milyarderleri arasına girdi.

ZUCKERBERG’İN REKORU GERİDE KALDI

Forbes verilerine göre Mark Zuckerberg, 23 yaşında listeye girerek bu alanda uzun süre rekoru elinde tutmuştu. 22 yaşında milyarder olan üçlü, bu rekoru kırarak yeni bir ilke imza attı.

ABD ŞİRKETLERİ İLE HİNDİSTANLI MÜHENDİSLERİ BULUŞTURDU

Mergor, ilk aşamada Hindistan’daki mühendisleri, uzaktan çalışan yazılımcılar arayan ABD merkezli şirketlerle buluşturdu. Daha sonra faaliyet alanını genişleten şirket, Silikon Vadisi’ndeki önde gelen yapay zeka laboratuvarlarının modellerini eğitmesine ve yüksek nitelikli uzmanları seçmesine destek vermeye başladı.

GELİR KISA SÜREDE KATLANDI

Forbes’a göre Mergor’un yıllık geliri 2025 baharında 100 milyon dolar seviyesindeyken, 2025 sonbaharında 500 milyon dolara yükseldi. Bu hızlı büyüme, şirketin yatırımcıların radarına girmesinde etkili oldu.

LİSE ARKADAŞLIĞINDAN KÜRESEL BAŞARIYA

Üç girişimci de Kaliforniya’nın San Jose bölgesinde büyüdü ve lise yıllarından beri arkadaşlıklarını sürdürdü. Kuruculardan ikisinin Hint kökenli ailelerden geldiği belirtildi.

AKADEMİDEN GİRİŞİMCİLİĞE GEÇİŞ

Adarsh Khayremat’ın, Harvard Üniversitesi’nde eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers ile makroekonomi alanında araştırmalar yaptığı aktarıldı. Khayremat, üniversite eğitimini yarıda bırakarak bir girişime katıldı ve daha sonra Peter Thiel Vakfı bursiyerleri arasına girdi.