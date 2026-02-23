ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan bir kişi, 22 yıl boyunca aynı sayı kombinasyonuyla katıldığı Classic Lotto çekilişinde 3,5 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı. 4 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşen çekilişle sonuçlanan bu süreç, uzun vadeli oyun stratejilerinin istatistiksel yansıması olarak kayıtlara geçti.

22 YIL BOYUNCA AYNI NUMARALARI TERCİH ETTİ

İsmi açıklanmayan talihli, 22 yıl boyunca her hafta 6, 8, 16, 20, 26 ve 45 numaralı kombinasyonu tercih etti. Paylaşılan verilere göre, oyuncunun bu süre zarfında ayda ortalama 10 dolar harcadığı ve toplam yatırımının 2.640 dolar civarında olduğu hesaplandı. Şehir dışında olduğu dönemlerde dahi kuponlarını bir yakını aracılığıyla yatırarak oyun sürekliliğini koruduğu belirtildi.

Konuyla ilgili paylaşılan veriler, bireylerin finansal risk algısındaki farklılıkları da ortaya koydu. Yomoni tarafından gerçekleştirilen ve BFM Patrimoine tarafından aktarılan bir ankete göre, katılımcıların %79’u borsaya yatırım yapmayı, şans oyunlarına katılmaktan daha riskli bir eylem olarak tanımlıyor.

EMEKLİYE AYRILACAK

3,5 milyon dolarlık brüt ikramiye, ABD’deki mevcut vergi düzenlemeleri ve yasal kesintiler sonrasında net 1,3 milyon dolara geriledi. Resmen emekliye ayrılan kazanan, elde ettiği geliri gayrimenkul edinimi ve kişisel yaşam alanlarının iyileştirilmesi amacıyla kullanacağını açıkladı. Talihli, planları arasında havuzlu bir konut satın almak ve bünyesinde bir spor alanı oluşturmak olduğunu belirtti.