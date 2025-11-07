Altın piyasasında iki haftadır süren düşüş trendi sona eriyor. ABD’den gelen zayıf istihdam verileriyle birlikte yatırımcılar yeniden güvenli liman olarak altına yöneldi. Gram altın 7 Kasım sabahına 5.420 TL’den, ons altın ise 3.995 dolardan başladı.

İKİ HAFTA SERT DÜŞÜŞLER OLDU

Küresel piyasalarda son iki haftada sert dalgalanmalar yaşayan ons altın, bu haftayı yatay bir seyirle kapatmaya hazırlanıyor. Haftanın son işlem gününde 3.928 dolara kadar gerileyen ons fiyatı, tepki alımlarıyla kayıplarını büyük ölçüde telafi etti ve yeniden 4.000 dolar seviyesini test etti.

İç piyasada gram altın, haftaya yüzde 0,75’lik primle 5.420 TL’den giriş yaptı. Kapalı Çarşı’da sabah saatlerinde fiziki satış fiyatı 5.630 TL seviyelerinde seyrederken, çeyrek altın 9.185 TL’den işlem görüyor. Geçen haftayı 5.413 TL’den kapatan gram altın, iki haftalık düşüş serisini bu hafta sonlandırmış görünüyor.

22 YILIN EN KÖTÜ EKİM AYI

ABD’de iş gücü piyasasına ilişkin yayımlanan son rapor, ekonomideki zayıflamayı gözler önüne serdi. İşgücü danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas’ın verilerine göre, ABD’li firmalar ekim ayında 153 bin 74 kişiyi işten çıkardı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %175 artışa ve 2003’ten bu yana görülen en kötü ekim ayı verisine işaret ediyor. Yılın ilk on ayında işten çıkarılan toplam kişi sayısı ise 1,1 milyona ulaştı.

VERİLER FAİZ İNDİRİMİNİ GÜNDEME GETİRDİ

İstihdam piyasasındaki bozulma, ABD Merkez Bankası’nın (FED) aralık ayında faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Piyasalarda faiz düşüşü beklentisinin artmasıyla birlikte ons altın yeniden 4.000 dolar sınırına yükseldi.

FED yetkililerinin temkinli mesajlarına rağmen, yatırımcılar güvenli liman arayışını sürdürüyor. ABD’de hükümetin kapanması nedeniyle süren siyasi belirsizlik de altın talebini canlı tutuyor.

Analistler, ons altının 4.000 doların üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketin ivme kazanabileceğini belirtiyor. Böylece, son iki haftalık değer kaybının ardından altın fiyatlarında yeniden toparlanma sinyalleri güçlenmiş durumda.