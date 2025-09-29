Bir döneme damgasını vuran mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması Skype, resmi olarak tarihe karışıyor. 2003 yılında kurulan ve özellikle 2010’ların başında aylık 300 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak iletişim dünyasında devrim yaratan uygulamanın devri resmen sona erdi.

ZİRVEYE ÇIKTI, YERİNİ YENİLERİNE BIRAKTI

Skype, uzun yıllar boyunca görüntülü konuşma ve yazılı sohbetin en popüler adreslerinden biri oldu. Ancak zamanla WhatsApp, Zoom ve Discord gibi daha hızlı ve pratik rakipler sahneye çıkınca kullanıcı sayısı hızla düştü.

Microsoft, 2011 yılında satın aldığı Skype’a uzun süre destek verse de son yıllarda odağını tamamen kurumsal iletişim platformu Microsoft Teams’e çevirdi. Bu stratejik değişimle birlikte Skype için yolun sonuna gelindi.

VERİLER 2 AY SONRA SİLİNECEK

Skype kullanıcıları için en kritik uyarı ise verilerle ilgili. Microsoft, Ocak 2026’ya kadar hiçbir işlem yapmayan hesaplarda bulunan tüm sohbetlerin ve verilerin kalıcı olarak silineceğini duyurdu. Kullanıcıların bu süre içinde verilerini indirerek yedekleme yapmaları gerekiyor.

TEAMS’E KOLAY GEÇİŞ İMKÂNI

Microsoft, Skype kullanıcılarının mağdur olmaması için ücretsiz çözüm de sunuyor. Kullanıcılar, mevcut Skype hesap bilgileriyle Microsoft Teams Free sürümüne giriş yapabiliyor. Böylece tüm kişi listesi ve sohbet geçmişi otomatik olarak Teams’e aktarılıyor.

BİR DÖNEMİN SONU

Skype’ın kapanışı, internet çağının en ikonik uygulamalarından birinin sahneden çekilişini simgeliyor. Yıllarca uzak mesafeleri yakın eden bu uygulama, yerini daha gelişmiş platformlara bıraksa da teknoloji tarihinde unutulmaz bir iz bırakmış durumda.