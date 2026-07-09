Denizli’deki 2 bin 200 yıllık Hierapolis Antik Kenti’nde bulunan Plütonyum alanından sızan ölümcül gazların nedeni bilimsel olarak ortaya konuldu. Yapılan incelemelerde, fay hattından termal kaynaklarla birlikte salınan yoğun karbondioksit gazının, mağara tabanında birikerek yaklaşan canlıları anında öldürdüğü belirlendi. Bu ölümcül doğal özellik nedeniyle yapı, antik çağda ölüler ülkesine açılan geçit olarak kabul ediliyordu.

KAZI ÇALIŞMALARI NEDEN GAZ MASKELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan antik kentteki çalışmalar, hayati risk taşıyan zehirlenme tehlikesi nedeniyle özel önlemler altında yürütüldü. Prof. Dr. Francesco D'Andria başkanlığındaki kazı ekibi, Plütonyum bölgesindeki arkeolojik faaliyetleri yoğun gaz salınımı sebebiyle gaz maskeleri kullanarak tamamlayabildi. Bu araştırmalar esnasında, Pamukkale travertenlerini besleyen ana termal su kaynaklarından birinin de tam bu yapının altında yer aldığı tespit edildi.

ANTİK GEÇİTTE HANGİ MİTOLOJİK ESERLER SERGİLENİYOR?

Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı II. Eumenes tarafından kurulan kentte, bu alan antik dönemde doğrudan yer altı tanrısına açılan kapı olarak nitelendiriliyordu. Günümüzde antik havuz ile tiyatronun arasında konumlanan Plütonyum alanında, kazılarda gün yüzüne çıkarılan orijinal eserlerin replikaları ziyaretçiler için sergileniyor. Bu eserler arasında yer altı tanrısı Hades, Roma mitolojisindeki karşılığı Plüton ve yer altı dünyasının üç başlı bekçi köpeği Kerberos'un heykelleri yer alıyor.