Çin’in Nantong kentindeki tersanelerde inşa edilen ve denizcilik tarihinde yeni bir sayfa açan "OOCL Wisdom" sularla buluştu. Yaklaşık 400 metre uzunluğuyla tam 4 futbol sahası büyüklüğünde olan bu devasa konteyner gemisi, 225 bin tonluk ağırlığı ve 24 binin üzerinde konteyner taşıma kapasitesiyle dünyanın en büyüğü unvanını eline aldı.

TEKNOLOJİSİYLE DE FARK ATIYOR

OOCL Wisdom'ı rakiplerinden ayıran en önemli özellik, çevreci bir yakıt olan metanol ile çalışabiliyor olması. Çift yakıtlı özel motoru sayesinde karbon salınımını yüzde 95 gibi devasa bir oranda azaltan gemi, doğa dostu taşımacılıkta yeni standartları belirliyor.

Tek bir yakıt ikmaliyle dünyanın etrafını neredeyse tam tur dönebilen bu dev, özellikle Asya ile Avrupa arasındaki limanları birbirine bağlayacak.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜ İÇİN UMUT IŞIĞI OLDU

Genişliği bir havalimanı pistinin iki katından fazla olan gemi, 2050 yılına kadar emisyonları yarı yarıya indirmeyi hedefleyen küresel denizcilik sektörü için bir umut ışığı oldu. 1,68 milyar dolarlık dev projenin ilk halkası olan OOCL Wisdom, önümüzdeki iki yıl içinde hizmete girecek olan diğer yedi kardeş geminin de öncüsü konumunda.

Çin’in küresel gemi üretimindeki hakimiyetini bir kez daha kanıtlayan bu hamle, dünya ticaretinin kalbi olan Şanghay-Hamburg rotasında boy gösterecek.