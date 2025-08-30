CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Ankara Milletvekili Adnan Beker ile partinin saha çalışmaları kapsamında Yozgat’ta Yerköy Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret etti. Enginyurt, “Terörsüz Türkiye diyerek bebek katilini serbest bırakmak kastediliyorsa biz yokuz” diyerek, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na neden katıldıklarını, “Komisyona bu vatanı sattırmamak için katıldık” sözleriyle açıkladı.

Enginyurt, terörle mücadelede yaralananların yüzde 40’ın üzerinde uzuv kaybına uğrama şartına tepki gösterdi.

‘ŞİMDİ NE DEĞİŞTİ’

Enginyurt, “Bu ülkede terörle mücadele ederken yaralanan 23 bin ‘Gazi’ var ama ‘Gazi’ sayılmıyorlar. Onları gazi saymıyorsun, Kandil’deki teröristleri buraya getirmeye, bebek katilini affetmeye kalkıyorsun. Biz terörist başını unutmadık, unutmayacağız. PKK ile pazarlık yapılamaz” dedi.

Dernek Başkanı Fatih Tez ise “Terörsüz Türkiye” adı altında yürütülen çalışmalara tüm şehit ailelerinin tepkili olduğunu ifade etti.

“Geçmişte HDP, PKK, CHP diyerek, altılı masanın altını göstererek seçimi kazanıp, herkesi vatan haini ilan ediyorlardı. Şimdi ne oldu?” diye soran Tez, şehit çocuğu bulunan babasına İYİ Partili olması nedeniyle daha önce “Sen teröristsin” denildiğini anlattı.