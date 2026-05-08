Londra’nın dudak uçuklatan konut piyasasında ezber bozan bir gelişme yaşanıyor. 36 yaşındaki Gina Sapsted, yaklaşık 23 milyon TL (370 bin sterlin) değerindeki dairesini emlakçılar aracılığıyla satmak yerine, dünyayı şaşkına çeviren bir yöntemle "çekilişe" açtı. Üstelik bir biletin fiyatı sadece bir kahve parası.

YA TAPUYU AL YA NAKİTE DOY

Kuzey Londra’nın yükselen bölgesi Tottenham’da bulunan iki odalı modern dairesini piyasaya süren Sapsted, kuralları değiştirdi. Yaklaşık 300 TL (5 sterlin) ödeyerek çekilişe katılan talihliyi iki seçenek bekliyor. Kazanan kişi lüks dairenin sahibi olmayı tercih edebilir. Ya da dilerse 300 bin sterlin yani 18 milyon TL değerinde nakit ödülün sahibi de olabilir. Arada kalan 5 milyon TL yani 70 bin sterlin farkın belirli kısmı da evsiizlere bağışlanacak.

Peki, bir kadın neden milyonluk dairesini çekilişle verir? Sapsted’in bu sıra dışı kararın arkasında yatan neden oldukça duygusal. Londra'daki fahiş kira ve ev fiyatlarına dikkat çeken genç kadın, durumu şu sözlerle özetliyor: "Günümüzde gençler iyi bir işe sahip olsalar bile ev sahibi olmaları neredeyse imkansız. İnsanların biraz umuda ihtiyacı var. Bu yöntemle birinin hayatını tamamen değiştirmek istiyorum."

EV ALANA KONSER BEDAVA

Sapsted'in bu iyilik hareketi sadece barınma ile sınırlı değil. Çekilişi kazanan şanslı kişiye, Londra’nın büyüleyici yaz akşamlarında gerçekleşecek dev bir konser için iki adet bilet de hediye edilecek. Ayrıca toplanan gelirin %5’i doğrudan evsizlere yardım eden vakıflara bağışlanacak.

SON KATILIM GÜNÜ 31 MAYIS

Daha önce benzer bir deneme yapan ancak hedeflenen bilet sayısına ulaşamayan Sapsted, bu kez çok daha kararlı. Eğer siz de "Londra'da bir evim olsun" ya da "Milyonlarca liralık nakit ödül cebime girsin" diyorsanız, bu çekiliş 31 Mayıs tarihinde sona eriyor.