Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yemin töreni Meclis tarihinde görülmemiş bir şekilde gerçekleşti.

CHP’lilerin Akın Gürlek’in atamasının Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek yemin etmesine itiraz etmesiyle Meclis’te gerginlik yaşandı. AKP’liler ile CHP’liler arasındaki kavga nedeniyle oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. 10 dakikalık aranın ardından Gürlek ile Çiftçi, görülmemiş bir uygulama ile yemin etti. AKP’li vekiller Gürlek’i çembere aldı. Bu sırada Gürlek yeminini tamamladı. Gürlek’in ardından Mustafa Çiftçi kürsüye geldi. Çiftçi de aynı şekilde yemin etti.

‘MUTLAK BUTLAN’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yaşananlara tepki göstererek, şunları söyledi: “Biraz önce tüm milletimizin gözü önünde AK Parti Grubu’nun Anayasa tanımaz, İçtüzük tanımaz, demokrasiye ve adalete saygı durmaz tavrını hep birlikte izledik. Milletçe üzüldük. Biz de CHP Grubu olarak böyle bir yemin törenine tanıklık etmek istemezdik. Ancak bu yemin töreni mutlak butlandır, hiç gerçekleşmemiştir ve koşulları sağlanmamıştır.

‘YEMİN GEÇERSİZ’

Divan oluşmaksızın çağrılmıştır, kendisi çağrılmadan gelmiştir, iki bakan kürsüde olmuştur, kürsü fiilen abluka halindeyken olmuştur ve bu şekliyle bu yemin geçersizdir. Bu yemin geçersiz olduğu için de şu anda Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı oluşmamıştır, yeterli işlem tamamlanmamıştır.”