Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin akıbeti belli oldu. "Kutlamalar iptal mi?", "Okullarda tören yapılacak mı?" soruları yoğun bir şekilde araştırılırken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve valiliklerden alınan güncel bilgiler ışığında 2026 yılı kutlama programlarında birtakım değişikliklere gidildiği duyuruldu.
KUTLAMALAR İPTAL DEĞİL
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının ülke genelinde tamamen iptal edildiğine dair herhangi bir resmi karar bulunmuyor. Bayram, Türkiye genelinde planlanan çerçevede kutlanmaya devam edecek. Alınan kararlar doğrultusunda birçok bölgede bayram daha sade törenlerle kutlanacak.
OKULLARDAKİ GÖSTERİLER ERTELENDİ
MEB'in yönlendirmeleriyle okullarda uzun süredir hazırlığı yapılan geniş çaplı 23 Nisan gösterileri ertelendi. Şenlik havasında geçmesi planlanan programlar güncellenerek daha çok sade bir anma töreni formatına dönüştürüldü. Bazı illerde programların süreleri daha kısa tutulurken, özellikle eğlence odaklı içeriklerin sınırlandırıldığı ifade edildi.
BELEDİYELERDEN KONSER VE SAHNE İPTALLERİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan çerçevesinde organize edilen tüm sahne etkinliklerinin iptal edildiğini kamuoyuna duyurdu.