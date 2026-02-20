Süper Lig’de 23’üncü hafta bugün oynanacak Çaykur Rizespor – Kocaelispor karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev yapacak hakemler şöyle:
20 ŞUBAT CUMA
20.00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor: Mehmet Türkmen
21 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay
16.00 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam
20.00 Konyaspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 ŞUBAT PAZAR
13.30 Kayserispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Çağdaş Altay
20.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Beşiktaş - Göztepe: Ozan Ergün
23 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Yasin Kol