Brezilyalı sosyal medya fenomeni Melissa Said ülke genelinde uyuşturucu ticareti ve kara para aklama operasyonunun elebaşı çıktı.

Instagram’da 340 binden fazla takipçisi bulunan 23 yaşındaki Said’in Bahia Eyalet Polisi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında beş ayrı evi basılmıştı.

Polis, uzun süredir aranan fenomenin Bahia’daki bir arkadaşının evinde saklanırken yakalandığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN UYUŞTURUCU REKLAMI

Polis soruşturmasına göre Said, uyuşturucu çetesinin lideri olmak ve kara para aklamakla suçlanıyor.

2024’te havaalanında uyuşturucuyla yakalanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında takipçilerine uyuşturucu taşırken polisten nasıl kaçabileceklerini anlattığı ve sokakta “kit” adıyla esrar paketleri dağıtarak tanıtım yaptığı ortaya çıktı.

Operasyon kapsamında üç kişi daha gözaltına alındı. Polis 1,4 kilo “skank” esrar, 270 gram reçine esrar, uyuşturucuyu torbalamakta kullanılan hassas teraziler, cep telefonları ve suçta kullanıldığı düşünülen iki araç ele geçirdi.

POLİSİN ASIL HEDEFİ OLDU

Said uzun süredir esrarın yasallaştırılması için yaptığı paylaşımlarla tanınıyordu. Uyuşturucu Kaçakçılığını Önleme ve Bastırma Dairesi Başkanı Ernandes Junior “Operasyonun amacı uyuşturucu ticaretini engellemek. Ana hedefimiz suç faaliyetlerini sosyal medyada teşvik eden bir dijital fenomen” dedi.

Junior ayrıca Said’in suçun propagandasını yapmakla kalmayıp Bahia’da uyuşturucu satışı ve dağıtımı da gerçekleştirdiğini de belirtti. Suçlu bulunması halinde 25 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.