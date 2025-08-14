İstanbul’un Şişli ilçesi Paşa Mahallesi’nde, 4 katlı binanın ikinci katında tek başına yaşayan 23 yaşındaki Yusuf Emin Çanlı, dün öğle saatlerinde evinde ölü bulundu.
Yakınlarının bir süredir kendisinden haber alamaması üzerine eve gelen halası Azime Çanlı, içeri giremeyince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Çanlı’yı kanepede yarı çıplak halde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cumhuriyet Savcısı ve Şişli Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasında, evin salonu ve odalarında uyuşturucu olduğu değerlendirilen haplar bulundu. Çanlı’nın kollarında morluk izleri tespit edildi.
Cenaze, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin çıkarıldığı sırada fenalaşan halası, gözyaşları içinde feryat etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.