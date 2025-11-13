Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kentkırım Sergisi’nin açılışına katıldı. Erdoğan burada enkaz görüntüleri ve “Kentkırım” yazısı önünde poz verdi.

MİLLETİN KIRIMI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bu fotoğrafa iyi bakın. 23 yılı daha iyi özetleyen bir kare olamaz. Yıkılmış bir şehrin enkazında, halkın acısı üzerine kurulmuş bir iktidarın fotoğrafıdır bu” dedi.

Emir, 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da hâlâ enkazların kaldırılmadığını hatırlattı. Emir, sergide yer alan “Kentkırım” yazısına da dikkat çekerek eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Kahramanmaraş’ta yapılan deprem konutları deprem olmadan çöktü. Gebze’de denetimsiz metro inşaatı nedeniyle bir bina çöktü, bir aile hayatını kaybetti. Ülkenin tepesinde hâlâ ‘medeniyet’ diyerek vitrin süsleyen, her felaketten sonra halkı yalnız bırakan bir iktidar var. Bu kırım yalnızca taşın toprağın değil, milletin kırımıdır.”

‘Özgün şehirler yapıyoruz’

Sergiyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehircilik vizyonumuzu sürekli ileriye taşıyor, köklerimizden beslenerek özgün ve yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz” dedi. Sergi, başta Gazze olmak üzere, savaşlar nedeniyle şehirlerini, hafızalarını kaybeden insanların anısına hazırlandı.