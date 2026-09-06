Hafta sonu öğlene kadar uyuyan gençler, biyolojik saatleri açısından İstanbul ile Tokyo arasında uçuş yapmış gibi bir zaman dilimi şokuna maruz kalıyor. İngiltere'deki Southampton Üniversitesi'nden Dr. Hannah Ravenhall ve Dr. Sarah Chellappa'nın 18 bağımsız çalışmayı incelediği araştırma, bu ritim farkının iki saati aştığı durumlarda gençlerde anksiyete düzeyinin ciddi oranda tırmandığını kaydetti.

"SOSYAL JET-LAG" KAYGIYI TIRMANDIRIYOR

Vücudun biyolojik saati ile günlük yaşamın dayattığı saatlerin uyuşmazlığı son yıllarda doğrudan akıllı telefonların yatak odalarına girmesiyle derinleşti. İngiltere merkezli Sleep Medicine Reviews dergisinde yayımlanan ve 235 bini aşkın genci kapsayan çalışmada hafta içi ve hafta sonu arasındaki uyku süresi farkının gençlerde kaygı bozukluklarını belirgin biçimde artırdığı tespit edildi.

Sorunun merkezinde gece boyunca kullanılan telefon ekranları yer alıyor. Gençlerde uyku hormonu melatonin, yetişkinlere kıyasla daha geç salgılanıyor. Bu durum, akıllı telefonların hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte kontrolsüz bir noktaya savruluyor. Telefon ekranlarından yayılan mavi ışık, beyindeki uyku merkezini doğrudan yanıltarak melatonin üretimini baskılıyor.

Ayrıca geç saatlere kadar süren mesajlaşmalar ve sosyal medyanın sunduğu sonsuz içerik döngüsü hesaba katıldığında uykuya dalış saatleri sabahı buluyor. Hafta boyunca her gece ekranda birkaç saat geçiren genç bireyin üzerinde ağır bir uyku borcu kalıyor.

Gençleri gece uyanık tutan tek şey ekranın parlaklığı değil. Psikolojide Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FOMO) olarak adlandırılan anksiyete türü de önemli rol oynuyor. Geç saatlerde bir paylaşıma anında yanıt verememe endişesi, beynin ödül mekanizması olan dopamini sürekli tetikte tutuyor.

Uzmanlar, gençlerin bildirim sesini duymasa bile "Acaba bir şey mi oldu?" endişesiyle derin uyku evresini felç ettiğini vurguluyor.

UZMANDAN KRİTİK UYARILAR

Sosyal Jet-Lag kavramını literatüre kazandıran Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nden Prof. Dr. Till Roenneberg, ilk olarak sabah uyanır uyanmaz perdeyi açıp 15 dakika gün ışığı almak, gece baskılanan biyolojik saati düzenlemenin en doğal yolu olduğuna dikkat çekiyor.

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi (AASM) de, genç beyninin uyku ritmine saygı gösterilmesi gerektiği görüşünü savunuyor. Okullarda ders başlama saatlerinin en erken 8.30'a çekilerek biyolojik saatle çatışması engellenmeli.

Uzmanlar son olarak yatak odası kuralını da es geçmiyor. Dijital aletleri yatak ucunda şarj etmek yerine odanın dışına bırakmak, gece bildirimlerini ve uyku bozukluğunu önlemenin ilk adımı.