İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen ve henüz kamuoyuna açıklanmamış olan “yolsuzluk” soruşturmasına dair iddianame, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi tarafından yayımlandı.

Savcılıktan resmi bir açıklama yapılmadan yayımlanan bu haber, soruşturmanın yargı sürecinden önce medya üzerinden yönlendirilmeye çalışıldığı eleştirilerine yol açtı..

Yeni Şafak’ın haberine göre, 4 bin sayfalık iddianamede 400’den fazla kişinin şüpheli olarak yer aldığı, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ise “1 numaralı şüpheli” olarak gösterildiği iddia edildi.

Ancak iddianamenin henüz mahkemeye sunulmadığı ve resmi kaynaklarca doğrulanmadığı için bu bilgilerin tamamı gazetenin kendi iddialarına dayanıyor.

Gazetenin haberinde ayrıca, İmamoğlu’nun yakın çevresinin, bazı CHP’li yöneticilerin ve iş insanlarının “örgüt üyesi” olarak yer aldığı, “milyarlarca liralık vurgun” yapıldığı, "MASAK ve müfettiş raporlarının" dosyada bulunduğu öne sürüldü.

Haberde ayrıca, CHP’nin İstanbul İl Binası’nı satın alırken çekildiği iddia edilen para sayma görüntüleri ile bazı şirketlerden rüşvet talep edildiği iddiaları da yer aldı.

Öte yandan, soruşturmanın gizliliği devam ederken bu detayların basına sızması tartışma yarattı.