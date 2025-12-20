Pakistan Federal Soruşturma Ajansı (FIA), yurt dışında Pakistanlılara atfedilen organize dilencilik ve suç ağlarının giderek yaygınlaştığını duyurdu. FIA Genel Direktörü tarafından yapılan açıklamada, bu durumun Pakistan için ciddi bir itibar sorununa dönüştüğü vurgulandı.

Yetkililer, söz konusu faaliyetlerin artık belirli bir bölgeyle sınırlı olmadığını, Orta Doğu’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Güneydoğu Asya’ya kadar farklı kıtalara yayıldığını belirtti. Paylaşılan verilere göre, Suudi Arabistan bu yıl dilencilik iddiaları kapsamında yaklaşık 24 bin Pakistanlıyı sınır dışı etti. Dubai yönetimi ise benzer gerekçelerle yaklaşık 6 bin kişiyi ülkeye geri gönderdi.

Azerbaycan’da da yaklaşık 2 bin 500 Pakistanlı dilencinin deport edildiği bildirildi. FIA, bu rakamların sorunun ulaştığı boyutu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Açıklamada, bazı kişilerin turistik ve dini amaçlı vizeleri kötüye kullanarak bu faaliyetlere karıştığına dikkat çekildi. Kamboçya ve Tayland gibi ülkelerde de benzer vakaların tespit edildiği, farklı vize türlerinin organize ağlar tarafından istismar edildiği aktarıldı.

Sorunun 2024 yılında Suudi Arabistan’dan gelen uyarılarla daha görünür hale geldiği belirtildi. Riyad yönetiminin, Umre vizeleriyle ülkeye gelen bazı Pakistanlıların dilencilik faaliyetlerine karıştığını bildirerek Pakistan’dan önlem talep ettiği kaydedildi.

Pakistanlı yetkililer, yurt dışındaki bu tür faaliyetlerle mücadele için hem iç denetimlerin hem de uluslararası iş birliğinin artırılacağını açıkladı.