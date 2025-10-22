CHP'de gözler cuma günü görülecek iki davada. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü davası ve CHP kurultay davası aynı gün görülecek. Dava öncesi Silivri'de kritik bir buluşma gerçekleşiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret ediyor. Özel İmamoğlu ziyaretinin ardından bugün Millet İradesi mitingine katılacak.

GÖZLER DAVALARDA

İmamoğlu'nun SEGBİS'le katılmasına karar verilen Beylikdüzü davasında karar çıkabileceği konuşulurken CHP için bir diğer kritik dava ise kurultay davası olacak.

Dava için 4 ihtimal masada. Mutlak butlan kararıyla yönetim eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilebilir, kayyum kararı çıkabilir, yeniden bir erteleme ya da davanın iptali de söz konusu olabilir.

CHP 24 Ekim davasından bir gün önce Parti Meclisi'ni toplayacak. Parti Meclisi toplantısında olağan kurultay tarihinin ilan edilebileceği konuşuluyor.

ÖZEL GÖRÜŞME SONRASI NE AÇIKLAMA YAPACAK?

Yoğun gündemlerin masaya yatırılacağı beklenen Silivri buluşmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklama yapması bekleniyor.