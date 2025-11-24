Edirne'de çiçekçilik yapan atamayan öğretmen Elif Sabırman, 24 Kasım Öğretmenler Günü için meslektaşlarına özenle buketler hazırlıyor. Sabırman, “Öğretmenlerimize çiçek hazırlamak güzel. Öğretmen olduğum için kendime gelecekmiş gibi özenle hazırlamaya gayret gösteriyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Atamayan öğretmen Sabırman, 8 yıl özel sektörde öğretmenlik yaptıktan sonra çiçekçilik yapmaya karar verdi. Eşiyle 3 yıldır kendi dükkanlarında çiçekçilik yapan Sabırman, 24 Kasım Öğretmenler Günü için meslektaşlarına çiçek buketleri hazırlıyor.

Sabırman, meslektaşları için buketlediği çiçekleri kendisine gelecekmiş gibi özenle hazırladığını söyledi.

"KENDİME GELECEKMİŞ GİBİ ÖZENLE HAZIRLIYORUM"

Sabırman, şunları kaydetti:

“Öğretmenlik hayatı çok güzeldi. 7-8 yıl kadar öğretmenlik geçmişim oldu. Öğrenciler ve değerli velilerimizle birlikte öğretmenlik yapmak gayet güzel ve zevkliydi. Fakat özel okul şartları, maddi koşullar insanı zorlamaktaydı. Ben de çocuk sahibi oldum, daha sonrasında böyle bir kapı açıldı önümüze… Bu sektörde devam ettik. Derslikte öğrencilerle birlikte olmak çok zevkli. Ben yapmış olduğum bu mesleği de şu anda çok seviyorum. Severek ve isteyerek yapmış olduğum bir meslek. Herkese sevdiği ve istediği meslekleri yapmasını temenni ediyorum. Fen bilgisi öğretmenliği yaptım. Bu dönem içerisinde dershane ve özel okulda görev aldım. Özel dersler verdim. Değerli öğretmenlerimize çiçek hazırlamak güzel, kendim de öğretmen olduğum için kendime gelecekmiş gibi özenle çiçek hazırlamaya gayret gösteriyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Onların da bir an önce çalışmalarının karşılığını almalarını dilerim.”