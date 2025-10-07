CHP’nin “Adayımı Yanımda Sandığı Önümde Görmek İstiyorum” başlıklı imza kampanyası devam ediyor. İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart’ta İmamoğlu ile birlikte tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, kampanyada 24 milyon imzaya ulaşıldığını bildirdi.

İPA Başkanı Gökce, sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında şunları belirtti: “Güzel bir haber: 24 milyon imzaya ulaştık! Özgürlük için, adalet için, egemenlik milletindir demek için atılan her imza güzel ülkemizi hak ettiği günlere kavuşturacak. Az kaldı!”