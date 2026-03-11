Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), yalnızca son 24 saat içerisinde yaklaşık 100 bin kişinin daha evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

UNHCR’nin Lübnan Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, Beyrut’tan Cenevre’de bulunan gazetecilere yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin çevrim içi kayıt sistemine başvuran yerinden edilmiş kişi sayısının 667 bine yükseldiğini bildirdi.

Billing, son bir günde yaşanan 100 bin kişilik artışın, 2024 yılında yaşanan önceki çatışma dönemlerine kıyasla çok daha hızlı ve yıkıcı bir yerinden edilme sürecine işaret ettiğinin altını çizdi.

İNSANİ YARDIM İHTİYACI BÜYÜYOR

Artan göç hareketiyle birlikte barınma, gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacı kritik bir noktaya ulaştı.

Lübnan yönetimi ve uluslararası yardım kuruluşları, yerlerinden edilen yüz binlerce sivil için güvenli alanlar oluşturma çabalarını sürdürürken, devam eden saldırılar hem tahliye operasyonlarını hem de insani yardımın ulaştırılmasını ciddi şekilde zorlaştırıyor.