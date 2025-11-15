2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda A Milli Futbol Takımı ile Bulgaristan, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan milli takımımız grupta ikinciliği garantiledi ve adını play-off’lara yazdırmayı başardı.

İKİ PLAY-OFF OYNAYACAĞIZ

Play-off aşaması, 12 grup ikincisinin ve Uluslar Ligi’nden gelen dört takımın mücadele edeceği tek maçlı bir formatla oynanacak. Toplam 16 takımın yer alacağı bu aşamada dört farklı yol oluşturulacak. Her yoldaki yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da yapılacak. Her yolu kazanan takım Dünya Kupası’na gidecek dört ek kontenjandan birini alacak.