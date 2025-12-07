SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Türkiye’de artan kuraklık Meclis gündemine taşındı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kısacık, “Son 60 yılda 240 gölden 186’sı kurudu. Geriye kalan göller ise ya kuruma ya da kirlilik tehdidiyle karşı karşıya” dedi ve acil su ve ekosistem koruma seferberliği çağrısında bulundu. Meclis’e önerge verdi.

EKOSİSTEM ÇÖKÜYOR

Ancak önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Kısacık şu tepkiyi gösterdi: “Göl ekosistemimiz çöküyor. Kayıkla gezilen yerlerde şimdi yürüyüş yapılıyor. Yeraltı su kaynaklarımız da alarm veriyor. İçecek su bulamama tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ne tasarruf tedbirimiz ne de iklim krizine uyum haritamız var.”