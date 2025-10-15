Golden Boy 2025 ödülünün 25 finalisti Genova'da açıklandı. Juventus forması giyen Kenan Yıldız ve Real Madrid'de top koşturan milli yıldız Arda Güler adını son 25 isim arasına yazdırmayı başardı. Daha önce liste 100 kişilik olarak açıklanmış ve Can Uzun ile Yasin Özcan da kendine yer bulabilmişti.

2025 yılında Golden Boy Ödülü'nü kazanan isim Aralık ayında düzenlenecek törenle açıklanacak.

YAMAL LİSTEDE YOK

2024 kazananı ve Golden Boy Index sıralamasında şu anki bir numara olan Lamine Yamal'ın kupayı iki kez kazanamayacağı için listede yok

İşte Golden Boy ödülündeki adaylar

Pau Cubarsi (Barcelona), Desire Doue (PSG), Warren Zaire-Emery (PSG), Dean Huijsen (Real Madrid), Kenan Yıldız (Juventus), Myles Lewis,Skelly (Arsenal), Ethan Nwaneri (Arsenal), Warren Zaire-Emery (PSG), Arda Güler (Real Madrid), Franco Mastantuono (Real Madrid), Jorrel Hato (Chelsea), Geovany Quenda (Sporting), Estevao (Chelsea), Leny Yoro (Manchester United), Senny Mayulu (PSG), Nico O'Reilly (Manchester City), Ben Seghir (Leverkusen), Victor Froholdt (Porto), Lucas Bergvall (Tottenham), Archie Gray (Tottenham), Mamadou Sarr (Strasbourg)

Ayrıca jüri tarafından belirlenen "Wild Card" kategorisinde 5 genç oyuncu daha listeye dahil edildi:

Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)

Francesco Pio Esposito (Inter)

Rodrigo Mora (Porto)

Giovanni Leoni (Liverpool)

Aleksandar Stanković (Club Brugge)