İktidarın kendi eliyle yarattığı ekonomik krizin çözümü için uyguladığı politikalar hedeflenen sonucu vermedi. Krize çare olmak adına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Haziran 2023’te devreye aldığı programın ardından enflasyonla mücadele süreci uzadıkça uzadı.

Enflasyonda hedefler tutmadı, sanayicinin, çalışanın, emeklinin ödediği fatura da giderek ağırlaştı. Yüksek enflasyon, maliyet baskısı, iç pazardaki durgunluk, ihracatta rekabet gücünün kaybedilmesi ve derinleşen finansmana erişim sorunu, pek çok sektördeki fabrikaları sarı siteye düşürdü.

Ülke genelinde 2 bini aşkın fabrika satılığa çıkarılırken, sadece İstanbul son 25 günde 214 fabrika ve üretim tesisinin ilan sitelerine düşmesi, satılığa çıkarılması sanayicinin yaşadığı çıkmaz yeniden gözler önüne serdi. Hem fabrikalar kapısına kilit vurdu hem de çok sayıda kişi isziz kaldı. Finansmana erişim sorunun geldiği noktaya dikkat çeken iş dünyası, satılık fabrika sayısının 2026 yılın ilk yarısında artmasından endişeli.

‘KÂRLAR FAİZE GİDİYOR’

“Sanayici bankalara, faize çalışmak zorunda kaldı. Kârlar faize gidiyor” diyen Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Başkanı Alican Duran, “Nakit akışını kontrol edemeyenlere ne yazık ki sanayilerini terk etmekten başka çare kalmıyor” dedi.

“Şu anda piyasa çok sıkıştı. Bankalar ise hiç yardımcı olmuyor” ifadelerini kullanan Duran, “Bu konuda mutlaka destek bekliyoruz. Nakit akışında herkesin bu kadar sıkıştığı bir dönem yaşanıyor. Bankalar parası olan şirketlere para önermek yerine, gerçekten ihtiyacı olan düzgün şirketlere yönelmeli” diye konuştu. Duran, iş dünyasının yurt içinin yanı sıra ihracatta da zorluklar yaşadığını vurguladı.

2026’nın ilk yarısında daha da artar

- “Satışa çıkarılan fabrika sayısı, iş dünyasının nakit akışının ne kadar bozulduğunu gösteriyor” açıklamasını yapan KASAD Başkanı Alican Duran, “Şirketlere tavsiyem 2026’da nakit akışlarına sahip çıkmaları. Şu anda kredi ile iş yapmak büyük hata. Ne yazık ki satılığa çıkan fabrika sayısı daha da artacak” dedi. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çetin de satılığa çıkarılan fabrika sayısının 2026’nın ilk yarısında artabileceğini belirterek, “Hayatın normale dönmesi için faizlerin düşüp, insanların mevduatta parasını tutmak yerine, ticaret yapmayı öngörmesi lazım” diye konuştu.