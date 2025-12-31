İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre operasyonlar; Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa, Yalova’da gerçekleştirildi.
125 KİŞİ GÖZALTINDA
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlükleri katıldı.
Eş zamanlı baskınlarda, terör örgütü IŞİD'e üye oldukları değerlendirilen 125 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
YERLİKAYA: DEVLETİMİZİN KUDRETİNİ GÖRECEKLER
Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler karşılarında devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir” ifadelerini kullandı.