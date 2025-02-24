Yoğun kar yağışı geçtiğimiz hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde etkisini gösterdi. Ancak yeni haftayla birlikte kar ve soğuk hava etkisini yitirmeye başlarken bazı illerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olmaya devam etti.

Yurdun belirli illerinde devam eden kar yağışı, beraberinde gelenlerden de sevindirdi. Öğrenci ve velilerin merak ettiği "25 Şubat Salı okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı vali ve kaymakamlıklardan geldi. Buna göre, salı günü için bazı illerde eğitime 1 gün ara verilecek.

İşte o iller:

Ordu

Ordu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın için ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Bartın

Bartın'da etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde bu gece ve yarın kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği, ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek diğer olumsuzlukların değerlendirildiği belirtildi.

Bu doğrultuda 25 Şubat Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. (Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır.)" ifadesi kullanıldı.

Samsun

Samsun'da kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde tüm okullar tatil edildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarına göre, ilimizde etkisini sürdüren kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklar olabileceği değerlendirildiğinden, tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görevli, hamile, engelli ve çocuğu kreş̧ veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.