Kuzey Avrupa’nın en modern ve refah seviyesi yüksek ülkelerinden biri olan Danimarka’da, sokak ortasında bir direğe bağlanmış ve baştan aşağı kahverengi bir toza bulanmış bir genç görmek mümkün. Gördüğünüz şey bir suç mahalli değil, yüzyıllardır süregelen sıra dışı bir doğum günü kutlaması olarak karşınıza çıkabilir.

TÜCCARLARDAN KALAN BİR GELENEK

Danimarka'da 25 yaşına bastığı halde hala bekar olan her genç, bu tarz bir durumla karşı karşıya kalabilir. Bu gelenek kapsamında bekarlar, sokak ortasında bir sandalyeye veya direğe bağlanarak üzerlerine kilolarca tarçın boca ediliyor.

Bu tuhaf ritüelin kökeni, yüzlerce yıl öncesine, sürekli seyahat ettikleri için bir türlü yuva kuramayan baharat tüccarlarına dayanıyor. Hiç evlenemeyen bu tüccarlara atıfta bulunmak amacıyla, 25 yaşındaki bekarlara adeta bir "baharat duşu" yaptırılır. Eğer bu bekarlık durumu 30 yaşına kadar devam ederse, kutlamanın şiddeti artar. Bu kez tarçının yerini çok daha yakıcı olan karabiber alabiliyor.